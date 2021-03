Nabu-Einsatz in Tönisberg : Förderung für Streuobstwiesen soll bei Anlage und Pflege helfen

Nabu-Einsatz in Tönisberg

Tönisberg In Kooperation mit dem Nabu fördert der Kreis Viersen Streuobstwiesen. Für die Anlage neuer Wiesen und die Pflege können Fördergelder in Anspruch genommen werden.

Das Geräusch der Sägen schallt über die Wiese von Hermann-Josef Pasch am Achterberg in Tönisberg. Karoline Cremer, Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Obstwiesenschutz im Naturschutzbund Deutschland (Nabu), ist mit ihren Kollegen Ulrich Steinwegs und Alexander Maisinger im Einsatz. Auf der rund sechs Hektar großen Streuobstwiese müssen 50 Bäume geschnitten werden. „Das bedeutet rund eine Woche Arbeit für uns“, sagt Cremer, die gerade die Leiter an den nächsten Baum stellt.