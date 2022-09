Muziek Biennale Niederrhein : Emotionaler Abend mit jüdischer Musik und Literatur

Tönisberg In Kombination mit der nachdenklichen Lyrik der Schauspielerin Thea Hummel präsentierte das Quintett „Tovte“ dem Publikum bei der Muziek Biennale volkstümliche Kiezmer-Musik aus Osteuropa und sorgte für eine spezielle melancholisch-heitere Stimmung.

Im Rahmen der Mu­ziek Biennale Niederrhein gaben sich am vergangenen Freitagabend auf dem Tönis­berger Erprathshof die Musiker des Kölner Quintetts „Tovte“ sowie die Schau­spielerin Thea Hummel ein Stell­dichein. Unter dem Titel „Klez­mer und die Grandes Dames der jü­dischen Li­teratur“ präsentierten sie dem Publi­kum in der bis auf den letzten Platz gefüllten, stimmungs­vollen Hof­scheune jüdische Musik und Texte von einer mitreißenden Quali­tät und Emotionalität.

Auch de­ren Liebes- und Groß­stadtlyrik haf­tet etwas Nachdenkli­ches, Schmerz­volles an. Doch gera­de Kalékos Ge­dichte vermitteln zu­gleich eine be­freiende Nonchalan­ce und die Wei­gerung, sich an Kon­ventionen zu halten – so, wenn sie im „Liebes­lied“ oder in „Das Ende vom Lied“ mit der romantis­chen Vorstellung von der ewigen Liebe bricht. Text und Vor­tragsweise lie­ßen das Publi­kum innehalten, um es mit einem Lächeln wieder freizugeben. Musi­ker und Schauspiele­rin, die in Tönis­berg zum zweiten Mal gemeinsam auftra­ten, er­zielten einen Synergieef­fekt auch da­durch, dass wiederholt der Textvor­trag durch eine leise mu­sikalische Be­gleitung untermalt wur­de, die zum nächsten Stück überlei­tete.