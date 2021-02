Vorfall in Kempen : Misshandelte Mutter die eigenen Kinder?

Im Rathaus am Bahnhof in Kempen ist auch das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt untergebracht. Foto: Norbert Prümen

Kempen Eine Mutter aus Kempen soll ihre Kinder gequält und gedemütigt haben. Ein Video des Vorfalls wurde im Dezember dem Jugendamt übermittelt, doch bis zur Inobhutnahme der Kinder vergingen Wochen. Was das Jugendamt in Kempen dazu sagt.

Eine Mutter aus Kempen soll zwei ihrer Kinder gequält und gedemütigt haben – und das vor laufender Kamera. In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie die Kinder bekleidet in der Badewanne stehen, die Mutter ihnen kaltes Wasser ins Gesicht spritzt. Sie lacht, während die Kinder weinen. Darüber berichtete der Privatsender RTL am Mittwoch auf seiner Internetseite. Dem Privatsender war das Video mit der Zuschauerpost zugesandt worden, daraufhin begann eine Reporterin mit der Recherche. Schließlich wurden die Kinder durch das Jugendamt in Obhut genommen. Doch bis dahin vergingen Wochen.

Der Beitrag ist inzwischen auf der RTL-Seite nicht mehr auffindbar. Beim Jugendamt ist das Video von dem Vorfall in der Badewanne bekannt. „Das besagte Video ist dem Amt für Kinder, Jugend und Familie im Dezember 2020 erstmalig übermittelt worden“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung. Angesichts der Darstellungen in der Filmsequenz habe man „die damit zugegangene Information im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte als Kindeswohlgefährdung [...] gewertet“. Zum konkreten Fall will sich die Stadt nicht äußern, auch nicht zu der Frage, ob die Familie dem Jugendamt vorher schon bekannt war – die Persönlichkeitsrechte und der Schutz der Kinder seien höher zu werten als das öffentliche Interesse an dem Vorfall, erläutert Jugenddezernent Bennet Gielen.

Info Meldungen an das Jugendamt in Kempen Zahlen Seit Beginn der Pandemie gingen beim Amt für Kinder, Jugend und Familie monatlich Kindeswohlgefährdungsmeldungen ein. Das Amt zählte im März 2020 vier eingegangene und nachverfolgte Meldungen, im April vier, im Mai 13, im Juni sieben, im Juli acht, im September vier, im Oktober fünf, im November fünf, im Dezember drei, im Januar 2021 sechs und im Februar 2021 bislang drei.

Doch warum dauerte es so lange, bis die Kinder in Obhut genommen wurden? Das Video ging dem Jugendamt am 7. Dezember zu, am 26. Januar wurden die Kinder in Obhut genommen. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie verweist auf das Sozialgesetzbuch, in dem die Verfahrensschritte bei einer solchen Meldung eindeutig geregelt seien. Das Vorgehen sei standardisiert und werde in allen Fällen sogenannter Kindeswohlgefährdungsmeldungen angewandt. Das sei vielen nicht verständlich, erläutert Gielen, „aber das deutsche Familienrechtssystem geht davon aus, dass Kinder zuerst am besten in ihrer Familie aufgehoben sind“. Eine Inobhutnahme sei immer „das letzte Mittel, erst mal sind auch andere Methoden zu besprechen“. Zudem müsse das Familiengericht zustimmen.

Erhält das Jugendamt eine Meldung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung, nimmt ein Fachteam des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) zunächst eine erste Gefährdungseinschätzung vor, prüft, ob ein akuter Notfall vorliegt, der den sofortigen Schutz des Kindes verlangen würde, oder ob es gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gibt. Zum weiteren Vorgehen gehören unter anderem eine Kontaktaufnahme mit der Familie, Hausbesuche, Gespräche, Hilfsangebote. „Im Rahmen der Ihrerseits bezeichneten Meldung wurden und werden alle erforderlichen Maßnahmen von Seiten des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Kempen ergriffen“, versichert das Jugendamt in einer Stellungnahme. Im vorliegenden Fall seien „seitens der befassten Fachkräfte unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Kinder ergriffen“ worden, erklärt Jugendamtsleiterin Andrea Terschüren, wie Gefährdungsbeurteilung, Hausbesuch und Unterstützungsleistungen. „Aufgrund weiterer Hinweise und neuer Erkenntnisse in der letzten Januarwoche“ habe das Jugendamt die Kinder am 26. Januar in Obhut genommen und das Familiengericht angerufen, „dessen Beschluss die vorläufige Ermessensausübung des Jugendamtes ersetzt hat“, so Terschüren weiter.

Auch im Lockdown ist das Jugendamt im Einsatz. „Der ASD des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Kempen erfüllt weiterhin vollumfänglich die Aufgaben dieses Fachgebietes“, teilt Terschüren mit. Das Amt sei in zwei Gruppen aufgeteilt, die im wöchentlichen Wechsel jeweils im Homeoffice und im Rathaus am Bahnhof erreichbar seien. So sei auch im Falle einer Corona-Infektion gewährleistet, dass ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stünden, um Mitteilungen möglicher Kindeswohlgefährdungen zu überprüfen. Diese Mitteilungen hätten „in der alltäglichen Arbeit grundsätzlich höchste Priorität und werden weiterhin entsprechend der vorgegebenen Standards bearbeitet und überprüft“.