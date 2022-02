Wolfram Goertz hält Vortrag in Kempen : Ein persönlicher Blick auf Johann Sebastian Bach

Wolfram Goertz sprach in der Paterskirche über Johann Sebastian Bach. „Wenn Bach da ist, ist alles gut“, sagt der Musikwissenschaftler. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen In der gut besetzten Kempener Paterskirche hielt Musikredakteur Wolfram Goertz am Sonntag einen kurzweiligen Vortrag. Organistin Ute Gremmel-Geuchen illustrierte die Gedanken an der König-Orgel.

Zwischen das Sturmtief „Antonia“ und das „Dauertief Corona“ wolle er ein Hochdruckgebiet stellen: das Hochdruckgebiet „Bach“. So leitete Wolfram Goertz, Musikredakteur der Rheinischen Post in Düsseldorf, am Sonntagmorgen seinen Vortrag in der Kempener Paterskirche ein – und nahm damit sofort das Publikum für sich ein, das zahlreich erschienen war und mit jeweils einem Platz Abstand die Stühle in der Kirche corona-gemäß besetzte. Mehr als 120 Zuhörer, so stellte Dörte Schäfer, Vorsitzende des Vereins Kempen Klassik, sichtlich erfreut fest, waren der Einladung der Vereine Kempen Klassik und Kempener Orgelkonzerte gefolgt, um mehr über den großen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) zu erfahren.

Seinem Vortrag hatte Goertz den Titel „Mein Bach“ gegeben und angekündigt, 22 Blicke auf den Thomaskantor werfen zu wollen. Die einzelnen Abschnitte sagte er an, sodass die Zuhörer die Gliederung des Vortrags verfolgen konnten. Den Abschnitten gab er vielversprechende Überschriften, etwa „Kompressen in G-Dur“ – ein Abschnitt, in dem er betonte, dass auf Bach immer Verlass sei, der Komponist im Unterschied zu anderen nie unter seinem Niveau bleibe. Bach erkenne man sofort, eine 08/15-Routine gebe es bei ihm nicht. Deutlich machte Goertz dies anhand der G-Dur-Fantasie BWV 572 für Orgel, da sei „ein Innendruck, als ob Bach der Musik Kompressen angelegt“ habe, so Goertz: „Bach wringt seine Musik aus wie einen Putzlappen.“

Ute Gremmel-Geuchen, Organistin in der Paterskirche, illustrierte Goertz‘ Vortrag anschaulich an der Orgel, etwa im Pedalexercitium g-Moll BWV 598, das Goertz ausgewählt hatte, um aufzuzeigen, dass Bach den ganzen Körper beanspruche, nicht nur die Hände, sondern auch Füße und Beine – Bach sei auch Physiotherapeut, so Goertz, „er erfordert den kompletten Virtuosen.“ Die Orgel in der Paterskirche lobte der Musikwissenschaftler nachdrücklich: „Diese Orgel ist ein Gottesgeschenk. So etwas hat man nicht, wenn man es sich nicht verdient hat.“ So sei seine Freude vollständig: mit der Orgel, der Organistin, dem Publikum – und Bach.