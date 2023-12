Musikverein St. Hubert wird 125 Jahre alt „Wir wollen da spielen, wo wir gebraucht werden“

Am vergangenen Wochenende gab es zwei große Adventskonzerte. Zum ersten Mal spielte der Musikverein in der Kempener Paterskirche am Freitagabend. Die Atmosphäre sei so besonders gewesen, dass Vorsitzender Henning Scholz über eine Wiederholung im nächsten Jahr nachdenkt. Schon Tradition ist das Konzert in der Pfarrkirche St. Hubertus, die bis auf den letzten Platz besetzt war.