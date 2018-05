Stadt Kempen: Musikverein bietet beschwingten Melodienreigen

Stadt Kempen Etwa 200 Besucher im Forum hatten ihre Freude am Frühlingskonzert des Blasorchesters aus St. Hubert.

Mit der Feuerwerkmusik von Edmund Löffler eröffnete das Hauptorchester schwungvoll sein Konzert. Es folgte "One Moment in Time." Dieses Werk von Frank Bernaerts ist bekannt geworden bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul und erzeugt auch 30 Jahre später immer noch Gänsehautfeeling. Ein wahrer Genuss war "A Symphonic Porträt" von Andrew Lloyd Webber und Jerry Nowak. Da hätte man am liebsten mittanzen wollen. Einfühlsam vorgetragen war auch "My Way" - verbunden mit einem gekonnten Saxofon-Solo. Der spielerisch und verspielt wirkende Konzertmarsch "Salemonia" erinnerte an das Gartenfest der Eliteschule Schloss Salem.