Konzert in der Propsteikirche : Musikalischer Streifzug durch die vier Jahreszeiten

Konzert in der Propsteikirche

Das Ensemble Oktave sang in der Propsteikirche. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

KEMPEN Einen musikalischen Streifzug durch die vier Jahreszeiten bot die dritte Sommerserenade. Der begann, wie es sich gehört, mit dem Frühling und endete konsequent mit dem Winter.

Auch wenn der niederrheinische Frühling in der Regel nicht ohne eine Reihe von „usseligen“ Tagen auskommt, verbinden wir ihn hierzulande in aller Regel doch mit angenehmer, fröhlicher Stimmung. Dem trug der Start mit „Nun will der Lenz uns grüßen“ entsprechend Rechnung.