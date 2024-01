„Friede auf Erden“ Musikalische Premieren bei festlichem Chorkonzert in Grefrath

Den Auftakt in der voll besetzten Kirche bildete der Weihnachtshym­nus „Peace on Earth“ von Beach, die 1896 als erste Frau in der amerikani­schen Musikgeschichte eine Sinfonie veröffentlichte und heute auch als Vor­kämpferin der Frauenbewegung ge­feiert wird. Anfang und Schluss des Stückes, das sich textlich mit der Botschaft des Engels an die Hirten aus der Weihnachtsgeschichte be­fasst, wurden vom Chor gestaltet; den Mittelteil sang die Grefrather Sopranistin. Dabei steigerte sich das Werk von einem zurückhaltenden Beginn über die sehr wirkungsvoll vom Horn eingeleitete Friedensver­kündung bis hin zu einem weihevol­len, von der Orgel unterstützten Fi­nale.