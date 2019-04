Musik in Kempen : Zwei Jazz-Konzerte und ein Mitsing-Abend in der Haltestelle

Zwei Jazz-Konzerte und ein Mitsing-Abend in der Haltestelle

Musik in Kempen

Kempen Im Mai bietet die Haltestelle gleich drei Konzerttermine an. Los geht es am 4. Mai. Saxophonistin Karolin Strassmayer und Schlagzeuger Drori Mondlak spielen ab 19.30 Uhr mit ihrer Band Klaro (Einlass 18.45 Uhr).

Der Eintritt kostet 25 Euro (Vorverkauf unter kontakt@haltestelle-kempen.de, bei Schuhkolade, Peterstraße 29 in Kempen oder in der RP-Servicestelle, Frau Bildstein, Engerstraße 20 in Kempen.