Grusel-Musical : Musical: Kinder singen mit Kempener Chorakademie

Die Mädchen und Jungen gaben bei der Musical-Aufführung im St. Huberter Forum ihr Bestes. Am Ende gab es für sie tosenden Applaus. Foto: Norbert Prümen

St. Hubert Wie es um „Mitternacht auf Schloss Gruselstein“ zugeht, erfuhren rund 100 Besucher am Sonntagnachmittag im Forum von St. Hubert. Die Chorakademie Kempen hatte zwölf Jungen und Mädchen im Grundschulalter für die Aufführung des Kinder-Musicals gewinnen können.

Laut den Werbeflyern hatten die Proben hierfür erst nach den Osterferien, also vor rund zehn Wochen begonnen.

Was die jungen Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Maike Hiller in diesem kurzen Zeitraum erarbeitet hatten, war schon erstaunlich. Und es lässt erahnen, dass dies für alle Beteiligten einen weit über den einmal wöchentlich im Gymnasium Thomaeum in Kempen stattfindenden Probenbesuch hinaus erforderlichen Einsatz nötig machte. Rund 50 Minuten sangen, sprachen und spielten die zwölf Kinder ein umfangreiches Repertoire. Leichte Hänger im Text, vor allem gegen Ende des Stücks, waren da angesichts der Länge verzeihlich.