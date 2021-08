Zirkus im Grefrather Eisstadion : Zirkus-Musical mit Conni

Das Schulmusical „Conni“ bringt den Zirkus am 22. August ins Grefrather Eisstadion. Foto: Michael Freitag

Grefrath Das Cocomico-Theater aus Köln ist am Sonntag, 22. August, wieder zu Gast im Grefrather Eisport- und Eventpark. Für die beiden Vorstellungen von „Conni – Das Zirkus-Musical“ gibt es noch Karten.

Von Uli Rentzsch

Der Zirkus kommt in die Stadt, und zwar als Musical. Das Cocomico-Theater aus Köln ist schon seit vielen Jahren jährlich im Grefrather Eisport- und Eventpark zu Gast und präsentiert seine Musicals. Das neueste Werk ist „Conni – Das Zirkus-Musical“, das am Sonntag, 22. August, Uraufführung im Grefrather Eissport- und Eventpark feiert. Zwei Vorstellungen wird es am 22. August geben – um 13 und um 16 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Showbeginn.

Conni hat am Wochenende etwas ganz Besonderes vor: Mit ihrer Freundin Julia steht eine große Zirkus-Aufführung in der Kita bevor, vorher soll dort auch noch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht allerdings einiges schief. Eine der entscheidenden Frage ist, welche Rolle Connis Kater Mau spielt, um das großartige Event zu retten. Für Conni, ihre Familie, ihre Freunde und all ihre kleinen und großen Zuschauer wird es in diesem Zirkus-Musical-Abenteuer nie langweilig.

Hinsichtlich der aktuellen Corona-Lage haben die Verantwortlichen ein sicheres Konzept entworfen. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach so langer Zeit endlich wieder Besucher bei uns begrüßen dürfen und ihnen eine sichere Veranstaltung bieten können“, freut sich Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Für einen sicheren Musical-Besuch sind alle Besucher ab sechs Jahren verpflichtet, einen entsprechenden G-Nachweis (Geimpft, Genesen, Getestet) am Veranstaltungstag vorzulegen. Um allen Besuchern die Möglichkeit zu bieten, sich vor der Veranstaltung testen zu lassen, bietet der Eissport- und Eventpark am Vortag, 21. August, von 9 bis 17 Uhr ein kostenloses Drive-In-Testzentrum auf seinem Gelände an. „Uns ist es wichtig, dass alle Besucher mit einem sicheren Gefühl zu uns kommen und ihnen die Umstände so einfach wie möglich gemacht werden“, betont Veranstaltungskauffrau Nina Gensch. Zusätzlich besteht am Veranstaltungstag in Warteschlangen und innerhalb der Halle Maskenpflicht. Zulässig sind OP-Masken oder FFP2-Masken. Am Sitzplatz darf die Maske abgelegt werden.

Wie bereits im Vorjahr wurde die Besucherkapazität in Absprache mit den Behörden begrenzt, sodass die Halle ausreichend Platz für alle Besucher bietet.

Tickets für das Conni-Musical sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online bei Eventim, telefonisch unter 02158 918935 oder per E-Mail an vorverkauf@eisstadion.de erhältlich.

(ure)