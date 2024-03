Musical in Grefrath Bibi Blocksberg verhext den Eissport- und Eventpark

17,90 Euro kosten die günstigsten Eintrittskarten, die es im Eissport- und Eventpark oder unter 02158 918935 zu kaufen gibt. Dafür erleben die Besucher dann, wie Bibi in „Alles wie verhext“ schon gleich nach dem Aufstehen ein großes Durcheinander mit ihren Eltern erlebt. Und auch in der Folge läuft alles schief: In der Schule klappt nichts, was ihre Lehrerin Frau Müller-Riebensehl auf die Palme bringt. Doch Bibi muss dringend aus dem Strudel der Missgeschicke herausfinden und ihren Pechtag beenden, denn am Abend ist auf dem Blocksberg Walpurgisnacht. Für Bibi ein wichtiger Termin, denn mit Mutter Barbara und Oma Grete soll sie das große Feuer entzünden. Da darf natürlich nichts schief gehen.