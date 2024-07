Mobiles Museum in Kempen 53 Geschichten aus einem facettenreichen Land

1946: Nachkriegszeit in Kempen. Am 2. März 1945 hat die 84. US-Infanteriedivision kampflos die Stadt besetzt. Am 27. April 1945 wird die amerikanische von britischer Besatzung abgelöst. Die Westalliierten tun das Menschenmögliche, um die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Aber die Menschen leiden Mangel an Allem. Als Delikatesse gelten gut gewaschene Kartoffelschalen, in der Pfanne gebraten. So groß ist die Not, dass wichtige politische Weichenstellungen von den hungernden Bürgern kaum wahrgenommen werden. Am 19. Januar 1946 wird in der Aula des alten Lyzeums, Vorster Straße 8 (heute: Autismus-Therapiezentrum Niederrhein) der Ortsverband der Kempener CDU gegründet. Vor allem aber: Am 23. August 1946 hebt die britische Militärregierung das Land Nordrhein-Westfalen aus der Taufe.