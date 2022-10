Wo man in Kempen und Grefrath lecker Muscheln essen kann

Zeelandia Moerland, Alte Schulstraße 20, Kempen, Dienstag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Telefon: 02152 8943394. Das Fischkostfeingeschäft mit Filialen in Krefeld und Kempen, das auch viele Gastronomiebetriebe beliefert, bezieht seine Miesmuscheln von der Muschelfarm Neeltje Jans aus der Provinz Zeeland in den Niederlanden. „Dort bekommen wir nur beste Qualität“, erzählt Marketingleiterin Jenny Hüttner. Die Preise für die Muscheln seien im Vergleich zur letzten Saison wegen hoher Fracht- und Transportkosten gestiegen. Die Verkaufspreise hat Zeelandia aber nur moderat angehoben, so dass die Nachfrage weiterhin hoch geblieben ist. In der Kempener Filiale kann man die Muscheln nicht nur in Ein-Kilogramm-Packungen roh erwerben, sondern auch im angeschlossenen kleinen Restaurant auf rheinische Art zubereitet verzehren. Die Portion kostet 15,90 Euro.