Nach Hinweis der Lokalpolitik Landesbetrieb kümmert sich um Kreuzung in Mülhausen

Gepflegt ist anders. Das ist die Meinung von Manfred Wolfers jun., für die CDU im Grefrather Gemeinderat, wenn er an den Kreuzungsbereich B 509/Hauptstraße in Mülhausen denkt. In einem Schreiben an den Landesbetrieb Straßen NRW bat er Ende August, diesen Kreuzungsbereich ganz in der Nähe eines Lebensmittel-Discounters gesondert zu thematisieren und die aus seiner Sicht notwendigen Arbeit zu priorisieren. Wolfers jun. erachtete vor allem die Ordnung und Sauberkeit als problematisch: Der Unkrautwuchs habe stark zugenommen, der Abfluss von Regenwasser sei gefährdet. Hinzu kämen die seit Monaten nicht vollständig abgearbeiteten Folgen eines Unfalls. Als Beispiel nannte der Ratsherr die Warnbake auf dem Standort eines ehemaligen Ampel-Abbiegungs-Signals.