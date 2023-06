Projekt Mülhausen Mitte Neuer Spielplatz zwischen Kita und Kirche geplant

Am Tag der offenen Tür der Löschgruppe Mülhausen der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath, der an Fronleichnam stattfand, präsentierte Melissa Frühling, Partizipationsbeauftragte der Gemeinde, eine mögliche Auswahl an Spielgeräten. Kinder hatten die Möglichkeit, sich am Prozess der Auswahl zu beteiligen.