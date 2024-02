Liebfrauenschue Mülhausen Liebfrauen-Schüler bei „Landtag macht Schule“

Neben den Aktionstagen kommt der Landtag auch direkt an die Schulen. „Landtag macht Schule“ wandert durch die Regionen Nordrhein-Westfalens und ist Teil der Jugendangebote des Landesparlaments. Das Angebot richtet sich sowohl an weiterführende Schulen als auch speziell an Grundschulen. Die Nachbildung des Rednerpults des Plenarsaals ist Kernstück der Ausstellungen. Bei dem Programm „Präsidium macht Schule“ kommt das Landtagspräsidium zu eintägigen Diskussionsrunden in die Schulen.