Bau-, Planungs- und Umweltausschuss : Mülhausen: Haltestelle soll sicherer werden

Mülhausen Die Bushaltestellen an der Grefrather Straße in Mülhausen, die von vielen Schülern der Liebfrauenschule genutzt werden, sollen sicherer und barrierefrei werden. Schon seit Jahren kommt es wegen der Menge der Schüler immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Daher gibt es zurzeit eine provisorische Fahrbahnverengung mit rot-weißen Baken, die verhindert, dass Autos haltende Busse überholen und so Schüler, die die Straße queren, gefährden. Nun hat der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss bereits einer dauerhaften Lösung zugestimmt.

Die Fahrbahn von Grefrath in Richtung Kempen und Oedt soll durch eine Mittelinsel verengt werden. Zudem werden die Wartebereiche für die Schüler vergrößert. Die Haltespuren sollen in Zukunft Platz für zwei Busse hintereinander bieten. Der barrierefreie Ausbau beinhaltet neben Führungsstreifen für Sehbehinderte auf dem Asphalt auch eine Passierbarkeit für Rollstuhlfahrer.

CDU sieht Gefahr an Haltestelle

Schulbusverkehr in Grevenbroich

Schulbusverkehr in Grevenbroich : CDU sieht Gefahr an Haltestelle

Um dies im aktuellen Haushalt realisieren zu können, wird zunächst auf den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen Umstraße in Grefrath und Tönisvorster Straße in Oedt verzichtet, für den der Eigenanteil der Gemeinde bei 45.360 Euro liegt. Diese Summe soll nun für die Haltestellen in Mülhausen eingesetzt werden, weil diese sehr intensiv von den Schülern der Liebfrauenschule benutzt werden und ein hohes Gefahrenpotenzial darstellen. Politik und Verwaltung machten aber deutlich, dass die anderen beiden Haltestellen keinesfalls vergessen werden und im nächsten Haushalt erneut berücksichtigt werden.