Tag des offenen Denkmals : Mühlenradtour rund um Kempen

Die 23 Kilometer lange Mühlenradtour führt auch bis nach Tönisberg. Die Mühle dort wurde 1925 unter Denkmalschutz gestellt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Zum Tag des Denkmals zwölf Mühlenstandorte mit dem Rad erkunden — das ist das Ziel der Mühlenradtour. Wer mitmacht, kann auch an einem Quiz teilnehmen.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September können in vielen Städten in Deutschland verschiedene Denkmäler besichtigt werden. In Kempen ist die Kapelle St. Peter geöffnet. Bemerkenswert sind die Malereien der flach gestalteten Holzdecke aus dem 19. Jahrhundert. Im Süden befindet sich die Taufkapelle mit Kreuzrippengewölbe. Die Erweiterung nach Westen ist aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Teilweise finden sich in der Kapelle sehr alte Ausstattungsstücke. Die Kapelle St. Peter öffnet am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr ihre Pforten.

Ein Highlight an diesem Tag stellt auch die gemeinsam von der Stadt Kempen mit dem Verein Denkmal an Kempen entwickelte Mühlenradtour dar, die zu zwölf Mühlenstandorten führt. Nicht alle dieser Mühlen sind heute noch erhalten – von neun Windmühlen ist heute nur noch der Standort bekannt. Die Mühlenradtour verbindet auf einer 23 Kilometer langen Route Mühlen im Kempener Stadtgebiet, bestehende Mühlen wie längst vergessene oder legendenhafte, führt über Straßen, Wege und Wälle, die die Mühle in ihrem Namen tragen.

Über den Verlauf der Mühlenradtour informiert ein Routenplan, der während der Öffnungszeiten im Rathaus, bei Fahrrad Claassen und in den Bäckereien Hoenen mitgenommen werden kann. Er enthält neben Angaben zur Route auch interessante und wissenswerte Informationen zu den einzelnen Mühlen. Der Startschuss für die Mühlenradtour fällt passenderweise am Sonntag, 12. September, zum Tag des offenen Denkmals. Jeweils um 10 und um 14 Uhr werden geführte Radtouren angeboten. Treffpunkt ist am Burgparkplatz, Thomasstraße 20, der gleichzeitig auch Punkt Nr. 1 auf dem Routenplan darstellt. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Personen begrenzt. Die Strecke kann auch individuell befahren werden.

Spannend wird es beim Quiz rund um die Radtour. Begleitend zu den zwölf Mühlen werden Rätselfragen gestellt. Diese können auf Teilnahmebögen ausgefüllt und bis Montag 20. September, in der Bäckerei Hoenen abgegeben oder im Foyer des Rathauses am Buttermarkt in die Verlosungsbox eingeworfen werden. Zu gewinnen gibt es eine Standluftpumpe der Firma Radsport Claassen sowie fünf Gutscheine für ein Mühlenfrühstück für zwei Personen in einem Mühlencafé der Bäckerei Hoenen.

Als „kleines Schmankerl“ versüßt die Bäckerei Hoenen außerdem bei der geführten Radtour jeweils den ersten Teilnehmenden um 10 und um 14 Uhr den Start mit einem „Mühlengebäck“.

