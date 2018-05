Stadt Kempen: Mühle: Die Klopfkäfer haben den Steinbalken ausgehöhlt

Stadt Kempen Ausgerechnet im Jubiläumsjahr musste der Heimatverein Tönisberg zum Mühlentag auf die traditionelle Besichtigung der Kastenbockwindmühle verzichten.

Der Steinbalken muss nun ausgetauscht werden, was bei der für 2018 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen geschehen soll - wobei die Kosten für die Erneuerung des Steinbalkens ein unvorhergesehener Faktor sind. In den für dieses Jahr geplanten Maßnahmen ist indes vorgesehen, einen neuen Bock zu errichten, so dass der Hausbaum, der derzeit auf dem Schwellenkreuz aufliegt, wieder frei hängt. Hier muss wieder für Spiel gesorgt werden. "Wir brauchen einen Abstand von rund drei Zentimeter. Der Hausbaum muss frei hängen wie ein Lot", erklärt Gudrun Holzmann vom Hochbauamt der Stadt Kempen. Zudem ist geplant die Mühle ein klein wenig zu drehen, damit sie nicht immer im vollen Westwind steht. Raulf lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Kempen, der die Mühle ebenso am Herzen liegt wie dem Heimatverein. Aber auch wenn die Kastenbockwindmühle von innen beim Mühlenfest des Heimatvereins nicht besichtigt werden konnte, so präsentierte sich das Fest, bei dem der Heimatverein sein 20-jähriges Bestehen feierte, mehr als nur gelungen. Anlässlich des Jubiläums brachte der Heimatverein eine Tasse heraus, die die Mühle an einem Spätsommernachmittag zeigt. Klaus Hegmanns stellte dafür das Foto kostenfrei zur Verfügung. "Wir haben 400 Tassen machen lassen, die wir über den Verein verkaufen", sagte Raulf, der sich über die gute Nachfrage freute. Beliebt war wie immer auch das Mühlenbrot, als Schmalz- und Schinkenbrotstulle getestet werden konnte. Untermalt von leisen Akkordeonklängen, für die Grete Bergers am Fuße der Mühle sorgte, machten es sich die Besucher an den Bänken und zusätzlich aufgestellten Bierzeltgarnituren mit den angebotenen Broten, Würstchen, Kuchen und Getränken bei strahlenden Sonnenschein und leichtem Wind bequem.