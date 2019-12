Kempener Literaturwettbewerb : Eine Dichterin aus Liebe zur Sprache

Die 45-jährige Mona Goertz ist Grundschullehrerin in Kempen und erfolgreiche Literatin. Kürzlich erhielt sie den „Lyrischen Lorbeer 2019“ in Bronze. Foto: Goertz

Kempen Mona Goertz ist Lehrerin an der Katholischen Grundschule Wiesenstraße in Kempen. In ihrer Freizeit dichtet sie. Und das mit Erfolg. Jetzt heimste sie für ein Gedicht eine Bronzemedaille ein.

Mit Worten kennt sich Mona Goertz als Lehrerin an der Grundschule Wiesenstraße bestens aus. In ihrer Arbeit legt sie großen Wert darauf, die Kinder zum Schreiben zu motivieren und den Leseprozess unterstützend zu begleiten. Doch in ihrer Freizeit haben Worte eine ebenso wichtige Bedeutung. Denn Mona Goertz schreibt Gedichte – und das mit Erfolg.

Beim diesjährigen Kempener Literaturwettbewerb des BVK Buch Verlag Kempen und der Stadt Kempen konnte sie mit ihrem Gedicht „Schritte in Weiß“ in der Kategorie „Lyrik Erwachsene“ erneut den zweiten Platz belegen. Die Lehrerin schätzt es sehr, dass es in Kempen einen Wettbewerb gibt, der auch Jugendliche in ihrer Begeisterung für das Schreiben fördert.

Info Über 850 Teilnehmer aus Deutschland und Europa Am Wettbewerb um den „Lyrischen Lorbeer 2019“ haben sich über 850 Autoren aus Deutschland und dem Ausland beteiligt. Der erste Preis „Lorbeer in Gold“ ging an Mateusz Gawlik aus Herborn für sein Sonett „Auf dem Weg ins Elysium“, Silber errang Kaia Rose aus Wien für das Gedicht „Abspann“, Bronze an Mona Goertz aus Kempen. Die besten Gedichte veröffentlicht der Lorbeer-Verlag in der Anthologie „EwigkeitsElysium“.

Beim internationalen Wettbewerb „Lyrischer Lorbeer 2019“ des Lorbeer Verlags, an dem sich mehr als 850 Autoren beteiligt haben, erhielt die 45-Jährige nun den „Lorbeer in Bronze“. „In ihrem Gedicht ‚zeilen/wärts‘ sprüht es von Originalität und Einfallsreichtum“, heißt es in der Begründung. „Wunderschöne Worte und Klänge verbindet sie gekonnt zu nachhaltigen Metaphern mit pulsierender Tiefe und emotionaler Intensität. Ihre Sprachmelodie entfaltet sich vollkommen frei und ergibt doch ein geordnetes Ganzes. Ein wahres Konzert lyrischer Virtuosität.“

Ein solches Lob freut die Lyrikerin natürlich. Schreiben und Lesen waren schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die gebürtige Moerserin zog nach dem Studium und einem dreijährigen Aufenthalt in den USA 2010 nach Kempen. Vor sechs Jahren fing sie regelmäßig an zu schreiben, nahm seither immer wieder erfolgreich an Wettbewerben und Ausschreibungen teil und veröffentlichte viele Gedichte und einige Kurzgeschichten.

In erster Linie schreibt Mona Goertz für sich selbst, aber die Einschätzungen, die sie beispielweise bei Literaturwettbewerben erhält, motivieren sie zusätzlich. „Es ist natürlich schön zu hören, dass das, wofür man brennt, auch eine gewisse Qualität hat“, bemerkt die Hobby-Autorin.

Ihre Gedichte haben persönliche Anklänge – das muss aber nicht immer so sein. „Ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch. Aber ich kann natürlich auch traurige Gedichte schreiben“, sagt sie. Dann versetze sie sich in die Gefühle anderer Menschen, so wie ein Krimiautor sich in die Psyche eines Mörders versetzen könne. Ihr Schwerpunkt sind die emotionalen Themen des Alltags.