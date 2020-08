Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach : Mit Mann auf der Motorhaube quer durch die Region

Der Prozess findet am Mönchengladbacher Landgericht statt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach/Kempen Am fünften Tag des Prozesses gegen eine 51-jährige Kempenerin sprach ein Polizist über die GPS-Daten der Trunkenheitsfahrt. Sie zeigen den Weg von Düsseldorf zur Unfallstelle und dann nach Kempen.

Der Prozess gegen eine 51-Jährige, die mit ihrem damaligen Lebensgefährten auf der Motorhaube ihres Autos im Dezember mehrere Autobahnen befahren haben soll, ist in dieser Woche fortgesetzt worden. Bei der Fahrt soll die Kempenerin Geschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer pro Stunde erreicht haben. Mehrfache Spurwechsel sowie das Fahren in Schlangenlinien sollten laut Anklage dazu führen, dass der Mann von der Motorhaube befördert wurde. Dies geschah schließlich durch ein plötzliches Bremsmanöver. Der Mann erlitt bei seinem Sturz schwere Kopfverletzungen. Die Frau muss sich seit dem 15. Juni wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vor Gericht verantworten. Sie soll zum Tatzeipunkt einen Blutalkoholgehalt von 1,68 Promille gehabt haben.

Einziger Zeuge am fünften Prozesstag war der Polizist, der unter anderem das Handy des Geschädigten ausgewertet hatte. Nach einem mutmaßlichen Streit auf dem Parkplatz „Bockerter Heide“ an der A52 soll das Smartphone im Auto geblieben sein. Es wurde später in der Mittelkonsole des Mercedes gefunden, den die Angeklagte nach ihrer Trunkenheitsfahrt in der Nähe ihrer Wohnung in Kempen abgestellt hatte. Eine polizeiliche Auswertung ergab die zurückgelegte Wegstrecke des Autos. Sämtliche GPS-Daten seien mit einem Zeitstempel versehen und zeigen den Weg von Düsseldorf, wo die Angeklagte mit dem späteren Geschädigten den Weihnachtsmarkt besucht hatte, zur Unfallstelle.