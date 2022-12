Nach jahrelangem Stillstand Lange To-do-Liste für Sport in Kempen

Zwei Jahrzehnte lang versuchten Politik, Verwaltung und Stadtsportverband, für die Thomasstadt einen greifbaren Sportentwicklungsplan auf die Beine zu stellen. Besonders vor Kommunalwahlen waren die Lippenbekenntnisse groß, endlich die vielen Baustellen abzuarbeiten. Davon gibt es in Kempen so viele wie in kaum einer vergleichbar großen Kommune zwischen Flensburg und dem Bodensee. Mit Unterstützung des Instituts für kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) aus Stuttgart wurden in einem Workshop mit Vertretern der Ratsfraktionen, der Verwaltung und des Stadtsportverbandes (SSV) aufgrund einer Priorisierungsliste des IKPS Handlungsempfehlungen festgelegt, die der Sportausschuss des Rates am Dienstag auf seiner Sitzung nun einstimmig beschloss.