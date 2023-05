Auf der Strecke des Niersexpress Bahnübergänge werden modernisiert

Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen Kleve und Krefeld hat die Deutsche Bahn nun Bilanz gezogen. Es sei „Pionierarbeit für ganz Deutschland, was wir hier gemacht haben“, sagt Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen. Im Zuge des Schnellläuferprogramms des Bundes wurde die Strecke in zwei Abschnitten innerhalb von zwei Jahren modernisiert und digitalisiert, zusätzlich ließ die Bahn teilweise Schotter, Schienen und Weichen erneuern. Von einer „Generalsanierung der Strecke“ spricht der Kempener Udo Schiefner (SPD), Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestags. Eigentlich wäre die Modernisierung der Strecke für 2035 bis 2040 vorgesehen gewesen, so Schiefner. Mit dem Schnellläuferprogramm des Bundes war das nun deutlich früher möglich.