Leidenschaft Modellbau Kempener baut Fahrzeuge in Miniformat nach

Das Hobby von Ralf Lückertz erschließt sich jedem sofort, der die Wohnung des 52-Jährigen im Kempener Hagelkreuzviertel betritt: In Vitrinen und Regalen, auf Schränken und Fensterbänken stehen seine Modellfahrzeuge dicht an dicht. Im Flur, im Wohnzimmer und auch im Schlafzimmer. Dabei dominiert eindeutig die Farbe Rot. Der Schwerpunkt seiner Sammlung umfasst Feuerwehrfahrzeuge in allen Varianten.