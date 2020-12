Mobilität und Verkehr: So fahrradfreundlich ist Kempen wirklich

Wer nun von der Innenstadt in Richtung Südwesten fährt, biegt von der Vorster Straße in den Steinpfad (Foto) ab. Die Einfahrt ist wegen einer hohen Bordstein-Kante nur schwierig als solche erkennbar. Am Spielplatz vorbei führt die Route ein Stück über die Dinkelbergstraße und die Marienburger Straße.