Mobile Impfaktionen in Grefrath und Willich : Nachfrage sinkt – Impfaktionen nur noch nachmittags

Der Kreis Viersen bietet weiterhin Impfungen gegen das Coronavirus an. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bietet in den kommenden Wochen weitere Termine im Impfzentrum in Viersen-Dülken und bei mobilen Aktionen an. Die mobilen Impfaktionen starten jetzt erst um 15 Uhr – die Nachfrage ist gesunken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kreis Viersen bietet in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Kreis in den kommenden Wochen weitere Impfungen gegen das Coronavirus an. Geimpft wird im Impfzentrum und bei mobilen Impfaktionen. Das Angebot richtet sich an Personen ab zwölf Jahre, Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einem Sorgeberechtigten zum Impftermin begleitet werden. Erhältlich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Um Wartezeiten zu vermeiden, muss vorab online ein Termin gebucht werden.

Für die Zweit- und Boosterimpfungen weist der Kreis Viersen darauf hin, die empfohlenen Zwischenräume zwischen den Impfungen einzuhalten und den Nachweis früherer Impfungen zum Termin mitzubringen. Im Impfzentrum und bei den mobilen Impfaktionen stehen die Vakzine der Hersteller Biontech und Moderna zur Verfügung. Personen ab 30 Jahre werden mit dem Impfstoff von Moderna geimpft, Jüngere, Schwangere und Stillende erhalten Biontech.

Um die Terminbuchung im Impfzentrum zu vereinfachen, stehen für die verschiedenen Impfstoffe separate Impftermine zur Verfügung. Der Kreis bittet darum, nur einen Termin für den Impfstoff zu buchen, für den man berechtigt ist. Fanden die mobilen Impfaktionen in verschiedenen Städten und Gemeinden des Kreises zuletzt von 12 bis 19 Uhr statt, werden die nächsten Aktionen jetzt nur noch von 15 bis 19 Uhr angeboten – nach Kreisangaben gibt es derzeit eine geringere Nachfrage nach Coronaschutzimpfungen.

Das mobile Impfteam des Kreises ist am Dienstag, 8. Februar, im früheren Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath, am Freitag, 11. Februar, im Stahlwerk Becker in Willich. Mitzubringen sind der Personalausweis (bei Minderjährigen auch der Ausweis des begleitenden Elternteils) und der Impfpass, die auszufüllenden Unterlagen liegen auch vor Ort aus. Termine können hier gebucht werden: www.kreis-viersen.de (dort unter „Informationen zum Corona-Virus“).

(biro)