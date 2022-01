Noch freie Termine : Mobile Impfaktionen in Grefrath, Kempen und Willich

Kempen/Grefrath/Willich Für die mobilen Impfaktionen des Kreises Viersen in dieser Woche sind in Grefrath, Kempen und Willich noch Termine verfügbar. Anmeldungen sind nötig.

Grefrath/Kempen/Willich Am Dienstag, 18. Januar, ist das mobile Impf-Team im früheren Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath, am Mittwoch, 19. Januar, an der Walzwerkstraße im Stahlwerk Becker in Willich und am Donnerstag, 20. Januar, im Forum am Hohenzollerplatz in Kempen-St. Hubert. Geimpft wird jeweils von 12 bis 19 Uhr, angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster).