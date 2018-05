Kempen : "Mo's Bücherkiste" sorgt für jede Menge Lesespaß

Kempen Monika Kuhn, die Inhaberin de Buchhandlung "Mo's Bücherkiste", hat für kommenden Monat zwei Veranstaltungen geplant. Am Samstag, 16. Juni, findet um 11 Uhr eine Aktion für Kinder ab drei Jahren in statt. Die Standesbeamtin Andrea Gutzmann liest vor und zeigt im Anschluss ihren Arbeitsplatz, das Trauzimmer im Weberhaus. Am Mittwoch, 20. Juni, ist eine Autorenlesung mit Ilka Sommer geplant, die besonders für Hundeliebhaber geeignet ist. Die Grefratherin liest aus ihrem Buch "Dogilli - Eine tierische Geschäftsreise" vor, das ihren Weg aus dem sicheren Angestelltendasein als Buchhändlerin, rein in die Selbstständigkeit bis zu der Eröffnung ihrer Hundepension erzählt. Beginn ist um 19 Uhr in der Buchhandlung, die Kosten liegen bei fünf Euro pro Person.

Anmeldung ist für beide Veranstaltungen unter Telefon: 02152 9574471 möglich.

(kt)