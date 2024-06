Im Niederrheinischen Freilichtmuseum Mittelaltermarkt lockt Besucher nach Grefrath

Info

Termin Die nächste große Veranstaltung im Niederrheinischen Freilichtmuseum des Kreises Viersen, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, ist das Erntedankfest mit großem Bauernmarkt am Sonntag, 22. September, von 10 bis 16 Uhr.

Eintritt Start ist um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel auf der Festwiese an der Dorenburg. An diesem Tag heißt es im Museum „Zahle was du willst“: Für den Eintritt gibt jeder, was ihm der Besuch wert ist.