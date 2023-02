Belebung für das Zentrum Mittagstisch jetzt am Grefrather Markt

Am Tag der Eröffnung von „Wolff am Markt“, gibt es Sauerkraut, Kassler und Kartoffelpüree. Wer lieber auf Fleisch verzichten möchte, entscheidet sich für Spaghetti mit Tomatensoße. Von Nervosität ist im neuen Ladenlokal nichts zu spüren. Reiner Wolff ist zwar schon früh vor Ort, bald kommt seine Tochter Mona hinzu. Gegen 11 Uhr wird das Essen zum Grefrather Markt geliefert, von 12 bis 14 Uhr ist das Geschäftslokal geöffnet. Seit Montag, 27. Februar, wird am Grefrather Markt 3 ein Mittagstisch angeboten. Wer sich bis 10 Uhr telefonisch unter 02158 912712 meldet und bestellt, kann sich das Mittagessen innerhalb Grefraths liefern lassen, zahlt dann allerdings etwas mehr. Wer persönlich vorbeischaut, holt das Essen ab oder nimmt im Ladenlokal Platz. Eine Bedienung gibt es nicht: „Es ist wie in einer Kantine“, erklärt Reiner Wolff. Nicht mehr und auch nicht weniger.