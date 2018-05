Stadt Kempen: Mitglieder erhalten sechs Prozent Dividende

Stadt Kempen Bei der Vertreterversammlung der Volksbank Kempen-Grefrath legte Vorstand Josef Stieger eine erfolgreiche Bilanz vor.

Am Ende der harmonischen Vertreterversammlung der Volksbank Kempen-Grefrath am Donnerstagabend im Bankgebäude an der Burgstraße in Kempen, als über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt wurde, brachte es Kempens Vizebürgermeister Otto Birkmann auf den Punkt: "Unser Geld ist in diesem Hause in den besten Händen."