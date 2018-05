Schwimmverein : Mitglieder ausgezeichnet

Anna Heukamp und Jens Tophoven hielten Pokal und Medaille. Foto: Aegir

Kempen KEMPEN (RP) An Christi Himmelfahrt machte der Schwimmverein "Aegir 21" Kempen eine große Fahrradtour zum Mengelshof von Bauer Johannes in Unterweiden. Mit 120 Mitgliedern wurde dort nicht nur gespielt und gegrillt, sondern auch die Sieger der Vereinsmeisterschaft geehrt. Bei den Frauen holte SonjaLamers in der Altersklasse 40 mit 1026 die meisten Punkte. Bei den Männern holte JensTophoven in der Altersklasse 50 mit 1205 die meisten Punkte.

Außerdem erhielten die drei Wettkampfrichterinnen AlexandraRogenmoser, MartinaSeidel und MichaelaStähr eine besondere Ehrung für ihren Einsatz. Am Ende wurden AnnaHeukamp als jüngste Teilnehmerin mit dem Franz-Josef-Palm-Gedächtnispokal und Jens Tophoven mit einer besonderen Goldmedaille als ältester Teilnehmer ausgezeichnet.

(RP)