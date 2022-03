„Aktive Mittagspause“ in Grefrath : Warnstreiks in der Behindertenhilfe

Mitarbeiter der LVR-Wohnstätte am Reinersbach entschieden sich für eine „aktive Mittagspause“, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Foto: Verdi

Grefrath In Grefrath entschieden sich die Mitarbeiter für eine „aktive Mittagspause“. Laut Verdi ist der Fachkräftemangel gerade im sozialen Bereich groß, die Arbeitsverdichtung führt für die Mitarbeiter zu einer hohen Belastung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mitarbeiter der LVR-Wohnstätte am Reinersbach in Grefrath haben am Dienstag in einer „aktiven Mittagspause“ auf die Arbeitsbedingungen in der Behindertenhilfe aufmerksam gemacht. Am Weltfrauentag hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Niederrhein zu ersten Warnstreiks in Kitas, in Einrichtungen der sozialen Arbeit und der Behindertenhilfe aufgerufen, um den Handlungsdruck für die Arbeitgeber zu erhöhen.

„Die Beschäftigten in der Behindertenhilfe leisten jeden Tag Außergewöhnliches, um Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe für alle zu ermöglichen. In der Pandemie haben sich aber ihre ohnehin schon belastenden Arbeitsbedingungen weiter verschlechtert“, erklärte Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci. Burnout und Jobflucht seien daher eine häufige Folge, mahnte der Gewerkschafter. Dass die Arbeitgeber in ersten Verhandlungen am 25. Februar außer warmen Worten keinerlei Verbesserungen für die Beschäftigten vorgesehen haben, mache die erste Streikwelle nötig, erklärte Ciftci: „Wir kämpfen für gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Wir wollen so aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit eine gute Behindertenhilfe überhaupt erst möglich ist.“ Verdi fordert die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sinnvolle Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit.

An der „aktiven Mittagspause“ in Grefrath nahmen acht Mitarbeiter teil, rund 20 sind laut Verdi-Vertrauensmann Siegfried Tesche dort beschäftigt. Der Fachkräftemangel sei groß, die Mitarbeiter seien häufig im Einzeldienst tätig, weshalb sie sich für die „aktive Mittagspause“ entschieden hätten, „sie können an ihrer Arbeitsstelle nicht fehlen“, so Tesche. Die Arbeitsverdichtung belaste die Mitarbeiter sehr.

(biro)