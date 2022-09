Angebot für Kinder : Mit einem Kinderheft die Gemeinde entdecken

Grefrath Mit einem kleine, aber feinen Kinderheft will die Gemeinde Grefrath vor allen Kinder animieren, die Gemeinde Grefrath zu entdecken. Das Angebot funktioniert auch als Hörspiel.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Kann er etwa alleine bestimmen? Was ist der Bauhof? Diese und viele weitere Fragen werden in dem Kinderheft „Wir entdecken Grefrath ! Sport- und Freizeitgemeinde“ beantwortet und bringen Lesern die Gemeinde Grefrath näher. Dabei fährt der Bürgermeister mit einer Gruppe von Kindern auf dem Fahrrad zu verschiedenen Orten in der Gemeinde. Auf dieses neue Kinderheft macht die Gemeinde Grefrath aufmerksam.

Neben bunten Illustrationen finden sich in dem Kinderheft diverse QR-Codes, hinter denen sich Interviews mit Mitarbeitenden des Grefrather Rathauses befinden. So können sich die jungen Leser auch anhören, welche Aufgaben im Standesamt anfallen oder was eine Pressesprecherin macht. Die Interviews sind während eines Kinderreporter-Workshops im Sommer entstanden. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, sich das Kinderheft als Hörspiel anzuhören. Auch hier haben Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeitende des Rathauses und Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) mitgewirkt. In enger Zusammenarbeit haben die Gleichstellungsbeauftragte, Barbara Behrendt, und die Fachkraft für Kinder- und Jugendbeteiligung, Melissa Frühling, dieses Projekt von der Idee bis zur Umsetzung die vergangenen zwei Jahre begleitet. „Es ist wirklich schön, zu sehen, was da in den letzten zwei Jahren entstanden ist. Vor allem, dass so viele Menschen daran mitgewirkt haben,“ so Behrendt. Frühling fügt hinzu: „Das kann ein guter Aufhänger sein, wenn beispielsweise zu Hause, in der Kita oder der Schule über Grefrath gesprochen wird. Wenn Kinder wissen, wofür die Gemeinde zuständig ist und dass es eine Ansprechpartnerin für ihre Belange gibt, dann sehe ich das als gute Grundlage für Beteiligung und die Mitgestaltung der Gemeinde.“