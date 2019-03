Kempen: Stadtwerke setzen auf die Kraft der Sonne

Kempen Mit der Solarthermie-Technik will der Versorger die Energiewende im Fernwärmenetz schaffen. Im Neubaugebiet „Auf dem Zanger/An der Mühle“ in St. Hubert entsteht ein neues Heizkraftwerk, bei dem auch die Sonnenenergie genutzt werden kann. Für Kempen ist eine zwölf Hektar große Anlage geplant.

Was in anderen Ländern seit Jahren gut funktioniert, soll auch für Kempen genutzt werden. „Wir wollen Sonne ernten, um die Energie zu nutzen“, sagt Norbert Sandmann, neben Siegfried Ferling Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen. Sonnenenergie ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende, die das Kempener Versorgungsunternehmen in den kommenden Jahren einleiten will. Das Stichwort dabei heißt Solarthermie. Mit einem speziellen Verfahren, das beispielsweise in Dänemark seit rund 30 Jahren praktiziert wird, wollen die Stadtwerke einen Teil der für die Fernwärmeversorgung notwendigen Energie gewinnen.

Das Fernwärmenetz in Kempen geht auf den Bau eines neuen Stadtteils in den 1960er-Jahren zurück. Damals wurde die „Neue Stadt“ errichtet. Der Wohnbezirk heißt heute „Hagelkreuz“. Für die Ein- und Mehrfamilienhäuser wurde seinerzeit eigens ein Fernwärmenetz entwickelt. Seit 1964 ist es in Betrieb. An der Otto-Schott-Straße im Gewerbegebiet steht ein Blockheizkraftwerk, das seit den 1990er-Jahren nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme produziert. Die Anlage wird mit Gas betrieben. Es gibt im Stadtgebiet weitere kleinere Heizkraftwerke.

Die Stadtwerke Kempen haben im vergangenen Jahr ein neues Projekt gestartet, das nun im Neubaugebiet „Auf dem Zanger/An der Mühle“ in St. Hubert in eine Pilotphase geht. Neben dem „Pielenhof“ am Rande des Baugebiets wird ein eigenes Heizkraftwerk gebaut. Der Rohbau ist weit gediehen. Von hier aus sollen die mehr als 100 Wohneinheiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Fernwärme und Strom versorgt werden. In dem kleinen Kraftwerk wird Strom und Warmwasser produziert. Für die Energieerzeugung sorgen unter anderem eine Wärmepumpe mit 17 Erdsonden, Photovoltaik-Module auf dem Dach des Gebäudes und ein etwa 200 Quadratmeter großes Testfeld mit einer Solaranlage. Solarpaneele werden außerhalb des Gebäudes so platziert, dass sie möglich viel Sonne aufnehmen können. Alle Wärmeerzeuger speisen einen in dem Gebäude untergebrachten Wärmespeicher, der bis zu 50 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann.