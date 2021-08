Zeitreise in Bildern und Plakaten : Mit der CDU durch die Kempener Geschichte

Kempen Unter dem Titel „75 Jahre CDU - eine spannende Zeitreise“ ist ab Freitag, 6. August, eine neue Ausstellung in Kempen zu sehen. Besucher erfahren, warum die CDU gegründet wurde und wie sie die Politik in Kempen prägte.

19. Januar 1946, in diesem Jahr vor 75 Jahren: Im alten Lyzeum, Vorster Straße 8, wird in Kempen die Ortsgruppe der Christlich-Demokratischen Partei (CDP) gegründet, die Vorgängerin des heutigen CDU-Ortsvereins. Der Hintergrund: Deutschland lag am Boden, die Nazis hatten die materiellen und ideellen Werte seiner Einwohner für ihre Zwecke missbraucht, die Menschen litten Mangel an allem. Da schien eine Volkspartei, die sich auf die christlichen Werte besinnt, ein wirksames Bollwerk gegen Machtmissbrauch und Menschenverachtung. Eine „Union“ für die beiden großen Konfessionen.

Die deutschlandweite Gründung war am 26. Juni 1945 in Berlin erfolgt, wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die einzelnen Landesteile folgten. Aber die alliierten Besatzer trauten den Deutschen den selbstständigen Aufbau einer demokratischen Parteienlandschaft noch nicht zu. In der ersten Phase sollten deshalb übergreifende Organisationsdächer aufgebaut werden, mit professionellen Führungsstäben. Also wurde zunächst am 1. Dezember 1945 in der Kempener Knabenvolksschule die CDU, damals noch CDP genannt, des Landkreises Kempen-Krefeld gegründet. Dann erst folgten die ersten Ortsvereine, der erste im Januar in Kempen.