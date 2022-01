2G-Plus im Eissport- und Eventpark Grefrath : Mit Booster-Impfung ins Eisstadion

Grefrath Eisstadionchef Bernd Schoenmackers ist mit der Eislaufsaison bislang zufrieden. Seit Donnerstag gilt für Besucher 2G-Plus, auf dem Außengelände darf die Maske abgenommen werden.

Mit der Eissaison ist der Geschäftsführer des Eissport- und Eventparks Grefrath, Bernd Schoenmackers, bislang zufrieden. „Jedem muss klar sein, dass der Betrieb einer so großen Freizeiteinrichtung in Pandemie-Zeiten eine Herausforderung ist“, sagt Schoenmackers. Damit fühle sich das Stadion-Team aber nicht allein gelassen, man stehe in ständigem, mitunter fast täglichem Austausch mit dem örtlichen Ordnungsamt, um den Betrieb an die Corona-Regeln anzupassen. „Wir wollen den Besuchern einen angenehmen und sicheren Besuch ermöglichen“, betont Schoenmackers.