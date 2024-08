Auf dem Weg von Portugal nach Gelsenkirchen Mit Wohn-Omnibus in Kempen gestrandet

Rund 9000 Kilometer ist Mirko Schaal mit seinem zum Camping-Mobil umgebauten Omnibus in den vergangenen anderthalb Jahren quer durch Europa gefahren – vor ein paar Tagen ist er wegen eines Defekts in Kempen gestrandet. „Eine so geballte Hilfsbereitschaft habe ich noch nicht erlebt“, sagt der 61-Jährige gut gelaunt. Er, seine Hunde Sammy und Paul sowie der quietschbunt bemalte Mercedes-Bus sind derzeit auf dem Parkplatz an der Ecke Vorster Straße/Auguste-Tibus-Straße anzutreffen. Den Bus hat Mirko Schaal mit zwei 20-Tonnen-Wagenhebern aufgebockt und wartet jetzt auf ein Ersatzteil, das er dann selbst einbauen wird. „Ich bin gelernter DDR-Bürger und somit vielseitig begabt“, sagt er verschmitzt. Ein Radbolzen hat kurz vor Kempen den Geist aufgegeben.