Wo es die Kempen-Laterne gibt : Vorfreude auf St. Martin in Kempener Schaufenstern

Ernst-Walter Möller verkauft für den Förderverein der Kita Regenbogen die Kempen-Laternchen aus Pappe und Kunststoff. Foto: Birgitta Ronge

Kempen In einer Fackelausstellung im Rathaus am Buttermarkt sind bis kurz vor dem Martinszug die Fackeln der Kempener Schüler zu bewundern. Laternen der Kita-Kinder werden in den Schaufenstern gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fröhlich, bunt und mit viel Kreativität und Geschick haben Kinder und Jugendliche in Kempen in den vergangenen Wochen ihre Laternen fürs Martinsfest gestaltet. Eine Auswahl ist aktuell in einer Ausstellung im Foyer des Rathauses am Buttermarkt zu sehen. Die Kunstwerke der Schulkinder sind beim großen Martinszug zu bewundern, der am Donnerstag, 10. November, um 17.15 Uhr startet und durch die Altstadt zieht. Tags zuvor, am Mittwoch, 9. November, startet um 18 Uhr der Kleinkinderzug. Die Laternen der Kita-Kinder sind aktuell in den Schaufenstern zu sehen.

Foto: Birgitta Ronge 16 Bilder So schön sind die Martinslaternen in diesem Jahr

Für alle, die selbst nicht basteln, bietet der Förderverein der städtischen Kita Regenbogen das Kempener Wappen als Mini-Laterne an. Fertig mit Lämpchen sind die Laternchen für 6,50 Euro in der Papp-Ausführung, für 15 Euro als Kunststoff-Exemplar aus dem 3D-Drucker, bei Mode Möller am Buttermarkt, bei Schreibwaren Beckers an der Engerstraße und in der Kita Regenbogen an der Straelener Straße erhältlich. Der Erlös geht an den Förderverein, der damit Kita-Projekte finanziert. Zu diesem Zweck verkauft der Verein beim Kleinkinderzug nahe der Traberklause auch Püfferkes, Kakao und Glühwein.

(biro)