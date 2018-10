Michael Nimczyk beim Grand-Prix Fahrer des Tages

Michael Nimczyk war am Sonntag fünfmal der strahlende Sieger. Foto: imago/Marius Schwarz/Marius Schwarz

Auf der Trabrennbahn von Hamburg-Bahrenfeld fand am Sonntag mit dem Deutschland-Cup (Grand Prix) der letzte Höhepunkt des Jahres statt. Dabei stellte der deutsche Champion Michael Nimczyk mal wieder seine Klasse unter Beweis und fuhr bei den insgesamt 14 Rennen fünf Mal als Sieger ins Ziel.

Bei diesem Renntag der Superlativen gingen bei herrlichem Spätsommerwetter die besten Fahrer und Vierbeiner aus Europa vor 4000 Zuschauern an den Start. Insgesamt waren die Rennen mit 366.000 Euro an Preisgeldern dotiert.

Bei den teilweise hochkarätig besetzten Rennen ragte der mit 150.000 Euro dotierte „Große Preis von Deutschland“ für vierjährige Traber heraus. Dabei ging Nimczyk mit „Mc Arthur“ als Außenseiter an den Start. Vom letzten der 13 Startplätze aus war für den 32-Jährigen kaum eine Überraschung möglich. Am Ende belegte er Platz zehn. Dennoch gab es eine Überraschung. Denn der hoch vorgewetteten „Tsunami Diamant“ mit dem Niederländer Robin Bakker im Sulky hatte deutlich das Nachsehen. So kam der Hengst „Hesiod“ aus den USA mit seinem schwedischen Fahrer Ulf Ohlsson fast mühelos zum Sieg.