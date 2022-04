Kabarett und Kindertheater : Die Echse und all ihre Wahrheiten

Die „Echse“ kommt nach Kempen, sie wird angeleitet von Michael Hatzius. Foto: Christine Fiedler

Kempen Michael Hatzius gastiert gleich dreimal an einem Tag in Kempen. Morgens kommt das Kindertheater „Urknall“ zweimal zum Spülwall, abends folgt die „Echse“.

() Der Vorverkauf für den Abend mit Michael Hatzius, besser bekannt, wenn er zusammen mit seiner Echse auf der Bühne steht, hat begonnen. Am Dienstag, 26. April, gastiert er gleich dreimal in Kempen: Am Vormittag spielt er im Kempener Campus/Haus für Familien am Spülwall 11 zweimal mit seinem Theater „Urknall“ das Kindertheaterstück „Ich bin ein Einhorn, wer bist Du?“ Für die Vorstellungen um 9.30 und 11 Uhr sind noch einzelne Karten erhältlich.

Am Abend ab 20 Uhr ist Hatzius dann mit „der Echse“ am gleichen Ort zu sehen. Dem Kulturamt Kempen war es gelungen, so eine weitere Veranstaltung in das Kulturprogramm aufzunehmen. Schon deshalb, weil spannende Fragen geklärt werden müssen: Wer führt wen, und was hält die Welt im Innersten zusammen? Und: Kann ein Huhn spirituelle Erfahrungen machen? Und noch wichtiger: Wie mobben sich Schweine? Das sind nur einige Fragen aus einem tierischen Kosmos, der unserem, dem des Menschen, gar nicht so unähnlich scheint. In dieser individuell zusammen gestellten Show kann das Publikum das weise Reptil mit der großen Schnauze ganz „echsklusiv“ erleben. Neben Klassikern aus den bestehenden Programmen wird Michael Hatzius auch immer wieder neue Nummern ausprobieren.

Für ihre Fans ist die Echse längst ein Guru. Das Reptil voll Erfahrungen, Geschichten und Weisheit legt uns die Karten auf den Tisch. Vollständig erleuchtet und bestens ins Licht gerückt durch den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius, der gekonnt in der Aura des großmäuligen Reptils zu verschwinden scheint. Michael Hatzius ist ein diplomierter Puppenspieler. Zeit seines Lebens stand er gerne vor Menschen, um diese zu unterhalten. Die Menschen selbst mögen das auch, eine gute Voraussetzung für eine vielseitige Karriere. Das funktioniert im Prinzip so: Michael Hatzius beobachtet die Welt, sieht zu, hört hin, ,,atmet ein“. Wenn er auf der Bühne steht ,,atmet er aus“, schafft neue Verbindungen des Erlebten, konstruiert einen reichen Phantasieraum.

Seinen Star, „die Echse“, gibt es angeblich seit dem Urknall – oder jedenfalls seit Tag Eins. Michael Hatzius hingegen wurde erst zu Beginn der 80er Jahre geboren, im Osten von Berlin. Nach seinem Studium an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst in der Bundeshauptstadt eroberte er wie erwähnt als Diplom-Puppenspieler und diplomierter darstellender Künstler in Windeseile Deutschlands Comedy-Bühnen.

Tickets Für die Vorstellungen sind Karten erhältlich (für „Ich bin ein Einhorn, wer bist Du?“ zu 4,50 Euro / für die „Echse“ 20 Euro, ermäßigt 10 Euro) an der Kasse im Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße 19 in Kempen, per Mail unter kartenverkauf@kempen.de, oder telefonisch 02152 917-4120.

(ure)