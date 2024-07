Unternehmen am Niederrhein Metallbau-Firma aus Kempen weltweit im Einsatz

Wer im Kempener Industriegebiet den Hooghe Weg entlangfährt und an Hausnummer 18 vorbeikommt, der sieht nicht nur die großen Metallbuchstaben an der modernen Klinkerwand mit dem Namen Hennig Metallbau. Dabei fallen auch große Metallarbeiten auf: eine überdimensionale Gottesanbeterin, Ameisen in XXL, die über den Boden laufen, Spinnen an der Hauswand. Imposant: eine 17,50 Meter lange Brücke, die sich in luftiger Höhe vor dem Hallenkomplex befindet, ein 1,98 Meter hoher Wikinger mit Schild und Schwertaxt sowie ein 7,60 Meter hoher Eiffelturm.