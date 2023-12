Kripo ermittelt Mercedes geht in Kempen in Flammen auf

Der Wagen in Kempen war übrigens nicht der einzige, der über Weihnachten im Kreisgebiet in Flammen aufging: So rückten Feuerwehr und Polizei an Heiligabend zu einem Pkw-Brand an der Hardter Straße in Viersen-Bockert aus. Dort brannte ein geparkter Pkw. Laut Polizei hatten Zeugen kurz nach dem Ausbruch des Brandes einen Mann in der Nähe bemerkt, der sich zu Fuß vom Brandort entfernte. Auch in diesem Fall hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.