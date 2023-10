Viehwirtschaft in Grefrath Melkroboter verhindert Probleme der Zeitumstellung

„Der Melkroboter erkennt jede Kuh am Chip. Die Koordinaten über jedes Euter sind eingegeben. Nichtsdestotrotz vermisst er vor jedem Melken neu. Die Daten des gesamten Melkvorganges geben unter anderem Aufschluss über den Gesundheitszustand der Kuh“, erklärt der Grefrather Landwirt Matthias Funken, der vor dem Roboter steht. Erst jetzt startet der eigentliche Melkvorgang. Die Maschine hängt die Zitzenbecher an und die Milch beginnt, durch die Schläuche zu fließen. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Funken sind seit 13 Jahren Melkroboter im Einsatz. Sie sind nicht nur eine Arbeitserleichterung. Sie machen den Kühen auch das Leben angenehmer und das insbesondere zweimal im Jahr. Nämlich genau dann, wenn die Uhren von Sommer- auf Winterzeit zurückgestellt oder von Winter- auf Sommerzeit vorgestellt werden. Arbeitet ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einem klassischen Melkstand, in dem Kühe zweimal am Tag zu festen Zeiten gemolken werden, kennen die Kühe ihre Melkzeiten genau. Eine einstündige Verschiebung sorgt bei den Tieren dafür, dass sie sich mit Brüllen melden und das melken quasi einfordern.