Polizei sucht Zeugen Autos in Kempen aufgebrochen

In Kempen ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Autoaufbrüchen gekommen. Laut Polizei wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an drei Fahrzeugen, die an der Vorster Straße und an der Dinkelbergstraße standen, Scheiben eingeschlagen, in einem Fall nahmen die Täter eine Sporttasche aus dem Fahrzeuginneren mit.