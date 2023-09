Konzept soll her Mehr Ladesäulen für E-Autos in Kempen

Die Stadtverwaltung sieht sich nach Angaben des Technischen Beigeordneten Torsten Schröder personell auf absehbare Zeit nicht in der Lage, ein entsprechendes Konzept selbst zu erstellen. Daher soll mithilfe von öffentlichen Fördergeldern ein externer Dienstleister mit dem Vorhaben beauftragt werden. Schätzungsweise 25.000 bis 35.000 Euro würde ein solches Konzept kosten. Das Land NRW fördert nach Angaben von Schröder derartige Projekte mit maximal 80 Prozent. Die Stadt will nun einen entsprechenden Förderantrag beim Land stellen. Erst wenn der Antrag bewilligt ist, will die Stadt ein Beratungsunternehmen mit dem Konzept beauftragen.