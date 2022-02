Aktion Frühjahrsputz am 12. März : Mehr als 600 Kempener räumen beim Frühjahrsputz auf

Aktion Frühjahrsputz am 12. März

Die Straßengemeinschaft Wiesenstraße, hier beim Frühjahrsputz 2020, hat sich auch für die Aktion in diesem Jahr wieder angemeldet. Foto: SG Wiesenstraße

Kempen Die 23. Auflage der Aktion „Frühjahrsputz“ ist für den 12. März geplant. Zahlreiche Teams aus Kitas und Schulen, Vereinen, Freundeskreisen und Nachbarschaften haben sich angemeldet, um Kempen noch schöner zu machen.

627 Menschen, Kinder und Erwachsene, wollen am Samstag, 12. März, Kempen noch schöner machen: Sie haben sich corona-konform in kleinen Gruppen angemeldet, um Müll aufzusammeln – in Parks oder Grünanlagen, entlang von Straßen und Wegen, auf Spielplätzen oder rund um die Burg. „Wahnsinn, das ist wirklich eine Rekordbeteiligung“, freute sich Ariane Müller vom Referat Stadtmarketing und Tourismus nach der Durchsicht der letzten Anmeldungen, die bis zum Wochenende eingingen.