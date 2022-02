Inzidenzwert steigt weiter : Mehr als 3600 Corona-Infizierte im Kreis Viersen

Am Freitag wurden 646 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Danny Gohlke

Kreis Viersen Im Kreis Viersen steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter an. Am Freitag wurden 646 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten damit 3692 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 549 in Kempen, 509 in Willich, 363 in Grefrath und 333 in Tönisvorst.

Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 767,1 auf 774,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1370,8.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 33 Menschen stationär behandelt, eine Person wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt laut Landeszentrum Gesundheit bei 5,34.

An welchen Kitas und Schulen es ein erhöhtes Ausbruchsgeschehen gibt, teilt der Kreis Viersen nicht mehr mit. Aufgrund der geänderten Test- und Quarantäneverordnung des Landes würden künftig keine Kitas, Schulen und sonstigen Einrichtungen sowie keine Zahlen zu den Kontaktpersonen in Quarantäne mehr ausgewiesen, hieß es am Freitag vom Kreis.

Schon am Donnerstag hatte der Kreis auf die veränderten Regelungen ab 4. Februar hingewiesen und mitgeteilt, dass man sich auf die Kontaktnachverfolgung in Einrichtungen für vulnerable Gruppen, etwa Altenheime, konzentrieren wolle. Neue Fälle meldete der Kreis am Freitag für das evangelische Altenzentrum in Oedt (9), das Seniorenhaus Vorst-Kandergarten (2) und das Hubertusstift in Schiefbahn (5).

Das Gesundheitsamt beobachte weiter auch das Ausbruchsgeschehen an Kitas und Schulen, melde die betroffenen Einrichtungen jetzt aber nicht mehr, erläuterte ein Kreissprecher auf Anfrage. Eltern würden über die Kita- oder Schulleitungen über Corona-Ausbrüche informiert.

(biro)