Pandemie im Kreis Viersen : Mehr als 1000 Menschen mit Corona infiziert

105 neue Corona-Fälle wurden am Dienstag im Kreis Viersen bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Dienstag, 16. November, 105 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 1021 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 206 in Willich, 112 in Kempen, 91 in Tönisvorst und 45 in Grefrath.

Neue Fälle aus Pflegeeinrichtungen meldete der Kreis nicht, aber neue Fälle aus Schulen und Kitas: Jeweils zwei Personen wurden an der Grundschule Wekeln in Willich sowie an der Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen positiv getestet, von der Albert-Schweitzer-Schule in Willich meldete der Kreis einen neuen Fall.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 17 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, drei von ihnen sind auf der Intensivstation. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt von 205,0 auf 201,3.

(biro)